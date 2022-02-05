Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zonguldak'taki toplu açılış) Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize...
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zonguldak'taki toplu açılış) Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.
ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Zonguldak'taki toplu açılış) Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel