Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zonguldak'taki toplu açılış) Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize... - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zonguldak'taki toplu açılış) Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize...

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zonguldak'taki toplu açılış) Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Zonguldak'taki toplu açılış) Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Güncel, Haber

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