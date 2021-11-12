Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni kabul ettik." - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni kabul ettik."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni kabul ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni kabul ettik." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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