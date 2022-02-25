Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2.5 yıl gibi kısa sürede 3.157 dersliğe sahip 122 modern eğitim tesisini İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmuş...
AA, Kenan Yeşilyurt - Güncel
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Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreninde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreninde konuştu.