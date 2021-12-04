Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman geçtikçe bölücü örgütün, ülkemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğunu yapan kiralık katil sürüsü...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman geçtikçe bölücü örgütün, ülkemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğunu yapan kiralık katil sürüsü olduğu çok daha net görülecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman geçtikçe bölücü örgütün, ülkemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğunu yapan kiralık katil sürüsü olduğu çok daha net görülecek"
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi çocuklarını şatafat içinde yaşatırken bu şehrin, bu ülkenin evlatlarına ölümü ve öldürmeyi reva görenlere meydanı asla...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim, terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir gencimiz, günümüzün Haşhaşilerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya...
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri