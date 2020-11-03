Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."
03.11.2020 19:49 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:52
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş