Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.