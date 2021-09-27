Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüz yüze eğitim için 722 milyon lira ek ödenek ilgili yerlere gönderildi."
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüz yüze eğitim için 722 milyon lira ek ödenek ilgili yerlere gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüz yüze eğitim için 722 milyon lira ek ödenek ilgili yerlere gönderildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları, içinde bulundukları yalan ve iftira...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız."
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var