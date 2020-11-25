Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer...

25.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:54
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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