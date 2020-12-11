Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

11.12.2020 00:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:20
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TRK", saat 23.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir"
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslim töreninde konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslim töreninde konuştu: (1)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Başak Dizer Yıldız Tilbe Caner Cindoruk Gonca Vuslateri
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Kylian Mbappe Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 00:21:01. #1.14#
title