Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. Vahdettin Köşkü'nde saat 14.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi beklenen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel