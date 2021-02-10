Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e) Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın"
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e) Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın"

10.02.2021 14:26 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:33

Son dakika haberler: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (9)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e) Bana meydan okuma, haddini bil. Eğer bilmezsen demek ki masayı sen tekmeledin, kaçtın. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın"

Erdoğan: "Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır Ada'da süren çözümsüzlüğün mağduru olmasına daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir"

Erdoğan: "Adalarda yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz. Hani bir yerlerden size gene destekler gelecek, buna mı güveniyorsunuz. Eğer buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Nereden ne gelirse gelsin. Şunu bilin ki Türkiye dimdik ayaktadır, yerindedir ve gereğini de gerektiği zaman yanmasını bilir."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e) Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e) Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e) Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e) Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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