Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz.