Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetenekli çocuklarımızın daha temelden desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle ilk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı...
18.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:45
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetenekli çocuklarımızın daha temelden desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle ilk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerle gereken mutabakat metinleri imzalandı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetenekli çocuklarımızın daha temelden desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle ilk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerle gereken mutabakat metinleri imzalandı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu