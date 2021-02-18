Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetenekli çocuklarımızın daha temelden desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle ilk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetenekli çocuklarımızın daha temelden desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle ilk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerle gereken mutabakat metinleri imzalandı"