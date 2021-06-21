Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tamamı da 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tamamı da 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasaklarının tamamıyla kaldırılacağını açıkladı.

"Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini de bir ay daha uzatıyoruz"

Salgın nedeniyle yaşanan gelişmelere değinen ve sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri anlatan Erdoğan, tarımda yaşanan kuraklık sebebiyle ortaya çıkacak muhtemel sıkıntılara karşı tedbirleri aldıklarını belirtti.

Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı seviyede yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceklerini, gerekli dersi vereceklerini belirten Erdoğan, TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatla yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatacaklarının altını çizdi. Salgın döneminde işlerine ara vermek veya sınırlandırmak zorunda kalan esnafları kısa çalışma ödeneğinden kira ve ciro desteğine kadar pek çok yöntemle desteklediklerini kaydeden Erdoğan, "Diğerleri ile uyumlu şekilde turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini de bir ay daha uzatıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin aşılamada dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Haziran ayı ile birlikte aşılamayı hızlandırarak Türkiye'nin bu cendereden bir an önce kurtulabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık yapacağız. Hamdolsun bu konuda oldukça iyi bir yere geldik. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Son olarak 30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedefimiz birkaç hafta içiresinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır" ifadelerini kullandı.

"Sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek hususları değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Tamamı da 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 00.00'a çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özer sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili diğer ayrıntılan İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel gelişmelerin tamamı için milletçe tedbirlere uyulması gerekiyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Biz de aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik. Yerli aşı çalışmalarında da birkaç ay içinde yaygın kullanıma geçecek seviyeye gelmeyi ümit ediyoruz".

(Derya Yetim - Hülya Keklik/ İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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