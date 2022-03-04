Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim...
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel