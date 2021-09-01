Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Adli yıl açılış töreninde konuşuyor

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler. Yeni Anayasa konusundaki süreci de yakından takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla birlikte kendi hazırlığımızı yavaş yavaş şekillendiriyoruz."

"Diğer partilerin de Anayasa metinlerini önümüzdeki aylarda açıklamalarını bekliyoruz. Şayet hazırlanan bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin çıkarma imkanı ortaya çıkarsa Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır. Ancak geçmişteki tecrübelerimiz ve halihazırda sergilenen üslup bize bu konuda çok da ümit vermiyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı