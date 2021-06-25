Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni adımların hazırlıkları içindeyiz (3)

Son dakika gelişmesine göre ANKARA'YA GİTTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi ve Atakaş Hatayspor'un yeni stadyumunun açılışını yaptığı Hatay'dan ayrıldı.