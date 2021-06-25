Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni adımların hazırlıkları içindeyiz (3)
Son dakika gelişmesine göre ANKARA'YA GİTTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi ve Atakaş Hatayspor'un yeni stadyumunun açılışını yaptığı Hatay'dan ayrıldı.
ANKARA'YA GİTTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi ve Atakaş Hatayspor'un yeni stadyumunun açılışını yaptığı Hatay'dan ayrıldı. Erdoğan, beraberindeki bakanlar ile birlikte uçakla Ankara'ya gitti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik