Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni adımların hazırlıkları içindeyiz (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni adımların hazırlıkları içindeyiz (3)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni adımların hazırlıkları içindeyiz (3)
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ANKARA'YA GİTTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi ve Atakaş Hatayspor'un yeni stadyumunun açılışını yaptığı Hatay'dan ayrıldı.

ANKARA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi ve Atakaş Hatayspor'un yeni stadyumunun açılışını yaptığı Hatay'dan ayrıldı. Erdoğan, beraberindeki bakanlar ile birlikte uçakla Ankara'ya gitti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Tolga Yüce Halit Ergenç Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni adımların hazırlıkları içindeyiz (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 19:38:33. #1.16#

title