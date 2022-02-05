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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5...

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek.

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Yatırım, Güncel, Haber

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