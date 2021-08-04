Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangınlar Covid-19 salgını gibi uluslararası bir tehdittir"

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınları da şu an tüm dünyanın mücadele ettiği adeta Kovid-19 salgını gibi uluslararası bir tehdittir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınları da şu an tüm dünyanın mücadele ettiği adeta Kovid-19 salgını gibi uluslararası bir tehdittir" dedi.

Özel bir televizyon kanalında katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yalan terörü estirdiğini belirterek, devletin yangınla mücadele ve sonrası için yaptığı çalışmaları anlattı.

"Rize ve Arhavi'de konutların sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz"

Rize'de yaşanan selin ardından geniş bir kadro ile Rize ve Arhavi'yi giderek selin zararını yerinde incelediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tespitlerin yapıldığını, ödemelere başlanması için talimat verdiğini söyledi. Erdoğan, "Anında konut yapım işine de başlayalım istedik. Bir yıl içinde TOKİ olarak bu konutları bitirip Rize ve Arhavi'de konutların sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz" diye konuştu.

"Yalan terörü estiriliyor"

Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan yangınlarla mücadelede gelinen noktayı anlatan Erdoğan, "8. gün, yangın bütün şiddeti ile devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de bu yıl orman yangınlarında büyük artış yaşandı. Burada siyasete yer olmamalı. 8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan şuanda 15 yangın devam ediyor. Bunların bir kısmı kontrol altında. 15 noktada devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Ülkemizin önemli işadamlarından birkaçının sahibi olduğu termik santral var ki, bu termik santral adeta yanma tehdidi ile karşı karşıya. Gün boyu uçaklar, helikopterler söndürme çalışması yaptı. Az önce kendileri ile görüşme yaptım, şuanda 3 bakanımız oradalar. Aşırı rüzgar söz konusu olmasa söndürmek çok kolay. Rüzgar tehdidi ile karşı karşıyayız. Biz sadece bunlarla mücadele etmiyoruz. Bir bakıyorsunuz ki, bu ülkede muhalefet ayrı türlü sizinle beraber mücadelenin içinde. 'Niye uçak yok, niye helikopterler yok?' gibi yalan terörü estiriliyor. Burada 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. 51 helikopter var, 9 İHA var, bunlar devrede. 850 arazöz var" şeklinde konuştu.

"Hiçbir yerden kaçma noktasına gitmedik, gerçeği söyledik"

Devlet olarak birinci derecede sorumluluklarının orman yangınlarına müdahale olduğunu, yerleşim bölgelerinde ise sorumluluğun büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada da Antalya, Antalya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinde bu işin sorumlusudur. Muğla Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumludur. 'Ben sorumlu değilim' diyemez. İzmir, Aydın, Denizli aynı şekilde. Bunlar 'bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Onlar burada ne tür imkan seferber ettiler, ne yaptılar, ne yapıyorlar? Biz devlet olarak ormanda mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var. Hiçbir yerden kaçma noktasına gitmedik, gerçeği söyledik" ifadelerini kullandı.

Devletin elindeki imkanları 2002 ile 2021 yılları ile kıyaslayarak açıklayan Erdoğan, dünyanın yangın tehdidi altında olduğunu belirtti. Amerika, Kanada, Rusya'daki yangınları hatırlatan Erdoğan, "Kimse kalkıp da 'Rusya niye yanıyor?' demiyor. Rusya yanarken ben sayın Putin ile görüştüm, o haldeyken 3 tane uçak, 4 tane de helikopter gönderdi. Bizim şuandaki bu çalışmaların içinde yer alıyor. Bu bir dayanışmadır" açıklamasında bulundu.

"Bunların hepsini görüp ona göre Türk siyaseti bunu değerlendirmesi lazım"

Yangınları iklim koşullarının tahrik ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanada'da 4 bin 579 adet yangın çıkmış. Yanan ormanlara baktığımız zaman, Kanada'da 750 bin hektar alan yanmış. Çok ilginç bir şey. İspanya'da 448 orman yangını çıkmış, 57 bin 600 hektar alan zarar görmüş. İtalya'da bin 85 yangın çıkmış, 42 bin hektar alan etkilenmiş vaziyette. Bunların hepsini görüp ona göre Türk siyaseti bunu değerlendirmesi lazım" dedi.

Yangın bölgesine yaptığı ziyarette vatandaşlarla diyaloglarını anlatan Erdoğan, "Bir tanesi dedi ki, 'benim varım yoğum bir traktör, onu verin yeter, benim ekmeğim o' dedi. Diğeri geldi, 'benim varım yoğum traktör' dedi, Arkasından bir tane daha geldi, 'benim de iki taneydi' dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza talimatı verdim, bu traktörleri kendilerine ulaştıracaksın dedim. O traktör onun hem ineği hem danası hem koyunu. Çok mutlu oldu. Mesele bu. Lafla iş yürümüyor" diye konuştu.

"50 bin liralık evin içinin donanımı için destek vereceğiz"

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı depremlerden örnek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkılan yerleri adeta sıfırladık, yerine binalar konutlar yaptık, sahiplerine verdik. Vatandaşlarımızı hiçbir zaman kimsesiz bırakmadık. Bu güven getiriyor. Son 19 yılda afetlerle mücadelede biz profesyonel bir yaklaşım sergiledik. Yangın ortamında bile 'biz başkanımıza güveniyoruz' diyor. Yalanlara inanmıyor. Başkaları da gidiyor oraya, bir şeyler söylüyor. Afet bölgelerimizde çok yönlü çalışmaları hızlı bir şekilde yürütebiliyoruz. Yangın söndürme faaliyetleri devam ederken, bir taraftan da ilgili birimlerimiz hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Vatandaş bunu görecek ki, rahatlayacak. Bu arada bir şey daha yapıyoruz, hemen evini bul, kiranı biz ödeyeceğiz. Bunu yaparken de 50 bin liralık evin içinin donanımı için sana destek vereceğiz. Muhalefet konuşuyor da, muhalefetin belediyelerinin buralarda böyle bir derdi var mı? Ben gerekli talimatları verdim, evin içini donatacaksınız. Vatandaş evinin içinin donatıldığını gördüğü zaman 'evim yandı ama devlet benim yanımda yerini aldı, eskiyi aratmayacak ev donattı.' 50 bin liraya kadar her türlü desteği vereceğiz dedik" açıklamasında bulundu.

"Türk siyaseti maalesef muhalefetsiz bir siyasettir"

"Bizim bir talihsizliğimiz var. Türk siyaseti maalesef muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor. Bunu bir kenara koymak mümkün değil" ifadelerini kullanan Erdoğan, Amerika'da, Kanada'da, Rusya'da çıkan yangınlara rağmen böyle bir şeyin olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar da 'bize de ne düşer' diye iktidarın yanında yer alır. Bizde bu yok. Bizde tam aksi. Olsa da olmasa da biz şuanda iktidarız, elimizden geleni ardına komadan yapmaya devam edeceğiz. Bugün YAŞ vardı, Şura üyesi olan Dışişleri Bakanıma, İçişleri Bakanıma siz gelmeyin bölgede kalın, yarın MGK var, siz gelmeyin, siz bölgede kalın, çalışmalara devam edin. Bu arkadaşlarımız 8 gündür bölgedeler. Orada yattılar, orada kalktılar. Milletvekili arkadaşlarımla beraber bölgedeler. Bunlar kalkıp da eğlenelim derdinde değiller. Biz dertliyiz. Bu yerler yanıyorsa bizin ciğerimiz de yanıyor. Biz elimizden ne geliyorsa bunu sonuna kadar yapacağız. Amerika, Yunanistan ne yapmış, bunu artık ben bilmeyeceksem iktidar olarak kim bilecek? 19 yılda belli bir tecrübe edindik, bizden öncekilerden edindiğimiz tecrübeler var. Onların neler yaptığını da gördük. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bilim bizim kılavuzumuzdur. Bu konu ile ilgili dünyada neler olup bitiyor yakından takip ediyoruz. Hep birlikte bu çalışmayı yürütüyor. Orman yangınları da şuan tüm dünyanın mücadele ettiği adeta Kovid-19 salgını gibi uluslararası bir tehdittir. Hatta bir de terör tehdididir. Yalan terörü dedim. Yalan terörü Türkiye'de var mı? Var. Kim yapıyor bu işi? Muhalefet yapıyor. Adına algı operasyonu diyorlar. Bunun adı aslında yalan terörüdür. Dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüstçe yap da adam sansınlar. Böyle bir şey yok" dedi.

Yangınlarda telef olan canlılardan bahseden Erdoğan, "Biz hemen tedbirlerimizi aldık. Bu canlıların tespitini yapın, sahiplerine hemen ödemelerini yapacağız. Büyük başsa büyük baş, koyunsa koyun. Hepsinin ödemelerini yapacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı