Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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