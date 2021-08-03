Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.