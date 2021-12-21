Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro arasında Türkiye- Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.
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