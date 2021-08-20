Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun...
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun... - Haberler
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