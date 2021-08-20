Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.