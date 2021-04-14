Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ilk ziyaretinde bir vatandaşın evine konuk oldu.