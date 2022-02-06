Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hakaret eden 8 kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını" bildirmesinin ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimler sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşine yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şahıslardan 4'ünü gözaltına alan polis, "Derya Büyükuncu" isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti. Gözaltına alınan 4 kişinin, Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa