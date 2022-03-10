Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, bölgesel meseleler, Türkiye-Azerbaycan... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, bölgesel meseleler, Türkiye-Azerbaycan...

AA - Hamdi Çelikbaş - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, bölgesel meseleler, Türkiye-Azerbaycan...

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, bölgesel meseleler, Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmesinde, Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum, bölgesel meseleler, Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele alındı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

title