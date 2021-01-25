Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi

25.01.2021 18:18 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:22

Gelen son dakika haberine göre -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi, fotoğraf çektirmesi ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak beldesinde Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninin ardından vatandaşla bir...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi, fotoğraf çektirmesi ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak beldesinde Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninin ardından vatandaşla bir araya geldi.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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