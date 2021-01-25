Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi
25.01.2021 18:18 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:22
Gelen son dakika haberine göre -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi, fotoğraf çektirmesi ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak beldesinde Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninin ardından vatandaşla bir...
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi, fotoğraf çektirmesi ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak beldesinde Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninin ardından vatandaşla bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey