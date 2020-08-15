Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi selinde bulunması Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsten vatandaşları...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi selinde bulunması Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsten vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AFAD İl Merkezi'ni ziyaret etmesi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşları selamladı. Kaynak: AA