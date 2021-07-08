Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız"
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız"

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile kurdela kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile kurdela kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız."

Erdoğan: "Birilerinin sürekli 'peşkeş çekiyorlar' diyerek karaladığı projeler, esasında Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır."

Erdoğan: "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için her şeyi yaptı."

Erdoğan: "(Savunma sanayi projeleri) Tek icraatları fabrika kapatmak olanların, diğer vizyon projelerimiz gibi elbette bunları da anlamasını beklemiyoruz."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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