Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız"

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile kurdela kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile kurdela kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız."

Erdoğan: "Birilerinin sürekli 'peşkeş çekiyorlar' diyerek karaladığı projeler, esasında Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır."

Erdoğan: "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için her şeyi yaptı."

Erdoğan: "(Savunma sanayi projeleri) Tek icraatları fabrika kapatmak olanların, diğer vizyon projelerimiz gibi elbette bunları da anlamasını beklemiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya