Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı - Politika