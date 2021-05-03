Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ın babasının cenazesine katıldı
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ın babasının cenazesine katıldı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ın babasının cenazesine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım (88) son yolculuğuna uğurlandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım (88) son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 88 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, öğlen saatlerinde Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı
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