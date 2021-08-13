Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize... - Haberler
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