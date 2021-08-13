Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize...
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan