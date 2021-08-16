Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için bilhassa sanayi ve teknolojide topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için bilhassa sanayi ve teknolojide topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var."