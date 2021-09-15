Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık.' - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık."

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık."

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık.' - Haberler
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