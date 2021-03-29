Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz terörle mücadele ederken, terör örgütü diliyle konuşanlar hiç eksik olmadı.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz terörle mücadele ederken, terör örgütü diliyle konuşanlar hiç eksik olmadı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz terörle mücadele ederken, terör örgütü diliyle konuşanlar hiç eksik olmadı. 15 Temmuz'da milletimiz darbeye direnirken, darbe şakşakçılığı yapanları da unutmadık." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı