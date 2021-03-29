Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz terörle mücadele ederken, terör örgütü diliyle konuşanlar hiç eksik olmadı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz terörle mücadele ederken, terör örgütü diliyle konuşanlar hiç eksik olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz terörle mücadele ederken, terör örgütü diliyle konuşanlar hiç eksik olmadı. 15 Temmuz'da milletimiz darbeye direnirken, darbe şakşakçılığı yapanları da unutmadık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı