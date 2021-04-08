Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır"
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır"

Erdoğan: "Zulümle, yoksullukla mücadele eden Filistinli mültecilere, Arakanlı, Yemenli, Suriyeli muhacirlere de sahip çıkmanın gayretinde olmalıyız"

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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