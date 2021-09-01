Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de...
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de kimsenin icazetini aramıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de kimsenin icazetini aramıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de... - Haberler
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