Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de kimsenin icazetini aramıyoruz.