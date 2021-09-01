Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de kimsenin icazetini aramıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de kimsenin icazetini aramıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay