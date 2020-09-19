Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.
19.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar."
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Kaynak: AA