Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
19.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Zeynep Rakipoğlu
Zeynep Rakipoğlu
AA Editörü

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