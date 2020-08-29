Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmekte...

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın şartlarına rağmen yatırımlara ara verilmedi"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenenen, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu.

Ataşehir'deki 40 yeni fabrikanın toplu açılışına katılan Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptığı konuşmada "Aziz milletim, iş dünyamızın saygı değer üyeleri, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı program sebebiyle siz sanayicilerimizle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 30 Ağustos zafer bayramının arefesinde böyle bir töreni yapmak gerçekten bizler için çok çok büyük anlam taşıyor. Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayına ulaştıran Rabbimize hamd ediyorum. Biraz sonra teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının sonuçlarını paylaşacak, 40 fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. yine kendi alanında dünyada tek olan MESS teknoloji merkezinin ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşayacağız. Bu merkezle inşallah çığır açacağız. Merkezimizin önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Türkiye'nin potansiyeline inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İş dünyamızın tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını görmekten bahtiyarlık duyuyorum. Kovid salgınında birçok ülke durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor. Ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi, vermiyor"

"Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar salgın hepimiz için bazı zorlukları getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına da vesile oldu. Sanayisi, üretim kapasitesi, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısıyla Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor. Salgın döneminde birçok firmamız kısıtlı pazar payı olduğu ülkelere açılma imkanı buldu. Birileri istemese de Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirmekte kararlıyız. Esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, işçimizi yüksek faiz yükünün altında asla ezdirmedik. İyi çalışılmış özgün ve öncü teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk. Kısa süre önce teşvik sistemimizde yapısal bir reforma imza atarak ilçe bazlı bir teşvik sistemini hayata geçirdik. AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payı tarihimizde ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı" dedi.

"Büyük ve güçlü Türkiye için koşacağız, koşturacağız, var gücümüzle çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Organize Sanayi Bölgesi sayısını 193'ten 321'e çıkararak ülkemizin üretim kapasitesini sağlamlaştırdık. Organize Sanayi Bölgesi olmayan ilimiz kalmadı. Eğer salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek işte bu güçlü üretim altyapısı sayesindedir. Dünyanın en zengin ülkelerinde sağlık personelinin bile maskeye ulaşamadığı günlerde biz yerli solunum cihazını üretim bandından indirmeye başardık. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin Otomobili fabrikası temellerini yine bu dönemde attık. Cuma günü; Ankara - Niğde Otoyolunu milletimizin hizmetine sunacağız. Zorluklara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye için koşacağız, koşturacağız, var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de başlayan hizmet yolculuğumuz asla dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. DEAŞ'ından PKK'sına DHKPC'sine kadar terör örgütleriyle mücadele ettik. Çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik. Attığımız her adımı yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik. İnsanımızın birlik, beraberliğine kast eden mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Üretmeden, ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileriyle mücadele ettik. 18 yıl boyunca ülkemiz, milletimiz ve işte bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin refahı ve kalkınması için yatırım yapan siz iş adamlarımız için gayret gösterdik. 18 yıl evvel IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisidir. Hastalarını rehin alan bir ülkeyi, dünyada parmakla gösteren bir sağlık sistemiyle biz tanıştırdık. İHA'larda dünyanın en ileri teknolojisine sahip 4-5 ülkeden birisiyiz. Kalkınma yardımlarında milli gelire oranla yine ilk sıradayız. Bir dönem siyasi istikrarla konuşulan bir ülkenin, bugün başarılarıyla, Karadeniz'deki doğal gaz keşifleriyle, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmasıyla gündeme gelmesi gayretin ve inancın bir sonucudur. Devlet, millet sırt sırda verdikçe ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir. Türkiye olarak sadece kısa vadeli hedeflere değil, orta ve uzun vadeli projeleri de özellikle ele almamız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi bir adım atıyoruz"

Erdoğan, "Bu program kapsamında, ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda iddiaları ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını, sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne yapmıştık. Sektöre seviye atlatacak 10 projenin desteğini tamamladık. Projelerin AR-GE'sini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, bakanlığımız da devlet desteklerini verecek. 10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istiyorum. Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartı ve pompa aksamlarını ilk defa ülkemizde üretecek. Dirinler firmamız, büyük ebatlı rüzgar tirbün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyon liralık katma değer oluşturacak. Ermaksan, dünyada 800x800 milimetre üretim kapasitesine sahip büyük boyutlu eklemeli imalat makinasını üreten ikinci firma olacak. WAT motor şirketi, servo motor sistemlerini geliştirecek. Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek modlu lazerleri üretecek. Akım metal CNC takım tezgahlarını hem geliştirecek hem de seri üretimini gerçekleştirecek. İğrek Makine yüksek teknolojili CNC takım tezgahlarını yerli ve milli kaynaklarla imal edecek. Polat Makina süper kritik akışkan sistemlerin seri üretimini gerçekleştirecek. Böylelikle teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz bu sistemler yerli ve milli olacak. Dualus firması, savunma sanayiinde sıklıkla kullanılan bilya vidalı milleri üretecek. Bu bilyalar, güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır. Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız. Bugün MESS teknoloji merkezini hizmete almanın ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını açıklamanın yanında, farklı sektörlerde 40 fabrikanın açılışını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"40 yeni fabrika, 4 milyar TL yatırım, 4 bin istihdam"

Erdoğan, "4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımıza dolaylı istihdam oluşturan şirketlerimizin her birini tebrik ediyorum. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'ndan faydalanacak şirketlere başarılar diliyorum. Siz öyle bir adım atıyorsunuz ki; bir, bir defa artık ülkemizin ihracat potansiyelini artıracak ama ithalatı da ciddi manada azaltacak bir adımın banilerisiniz. ve 'biz bize yeteriz' projesinin aynı zamanda sizler mimarı olacaksınız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oturduğu esnada yanına gelen robot ile ilgili, "Bay robot ile görüştüm sinyali veriyorum ya Allah, Bismillah" diyerek açılış yaptı.

Kaynak: İHA