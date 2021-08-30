Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap