Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında... - Haberler
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