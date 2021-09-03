Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik."

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik.