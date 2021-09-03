Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik."
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik.'
Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik." - Haberler
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