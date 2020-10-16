Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor"
16.10.2020 18:55 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:58
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan