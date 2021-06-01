Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır"
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı