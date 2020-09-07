Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun... Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır." Kaynak: AA