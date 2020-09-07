Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
07.09.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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