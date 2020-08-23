Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor."
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor.
23.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor."
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Kaynak: AA