Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor." Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor." Kaynak: AA