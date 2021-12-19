Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
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