Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi... - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum."

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum.

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