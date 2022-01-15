Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri