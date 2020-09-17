Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin haydutluğa buyun eğmeyeceği artık konun tüm muhatapları... Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin haydutluğa buyun eğmeyeceği artık konun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır" -"Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin haydutluğa buyun eğmeyeceği artık konun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır" -"Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz" -"Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük bir tereddütlümüz yok" ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde konuştu. Kaynak: İHA