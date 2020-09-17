Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin haydutluğa buyun eğmeyeceği artık konun tüm muhatapları...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin haydutluğa buyun eğmeyeceği artık konun tüm muhatapları...

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin haydutluğa buyun eğmeyeceği artık konun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır" -"Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz.

17.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin haydutluğa buyun eğmeyeceği artık konun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır"

-"Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz"

-"Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük bir tereddütlümüz yok"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde konuştu.

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin haydutluğa buyun eğmeyeceği artık konun tüm muhatapları...

Kaynak: İHA

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