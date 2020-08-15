Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı... Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır." Kaynak: AA