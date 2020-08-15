Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır.
15.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır."
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Kaynak: AA