Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır."
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır."

08.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:54
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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