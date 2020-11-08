Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır."
08.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:54
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel