Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir."
18.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:30
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu