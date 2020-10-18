Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir."

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.