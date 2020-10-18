Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir."
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir."

18.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:30
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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