Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır"
AA, Mesut Tankulu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KİEV - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KİEV - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır."