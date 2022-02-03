Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır"

AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KİEV - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KİEV - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karadeniz, Ukrayna, Güncel, Haber

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